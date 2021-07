Jean-François Richou : "Nous prévoyons une montée en puissance de l’activité en 2022"

TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Jean-François Richou : Nous avons profité de cette période pour travailler sur notre projet d’entreprise et avancer sur des sujets comme la digitalisation, la réduction de notre empreinte environnementale, la diversification de notre offre, l’amélioration de notre organisation interne…



Nous devons poursuivre le développement de l’entreprise, continuer à investir et évoluer pour pérenniser dans un secteur en mouvement perpétuel.



TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE ?



Jean-François Richou : Pas vraiment, notre priorité est de relancer l’activité de façon durable pour ne pas dépendre de l’Etat ou des partenaires financiers.



Même si les aides n’ont pas été à la hauteur, surtout en 2020, celles-ci nous ont permis de faire le dos rond et surtout de préserver l’emploi.



Lorsque l’activité sera de retour et que nous pourrons exercer notre métier, nous assumerons le remboursement des bons à-valoir non utilisés et nos engagements.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Jean-François Richou : Au terme de cette pandémie, le tourisme ne sera pas si différent, il va continuer d’évoluer, un peu plus rapidement, comme il l’a toujours fait.



Les tendances d’hier vont s’accélérer mais il n’y aura pas de rupture. Le tourisme de demain sera encore plus personnalisé, plus expérientiel, plus responsable…