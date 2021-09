Rina Andriafehivolarisoa, ex-Jet tours, rebondit chez MBMH De la représentation d'hôtels et resorts sur le marché français

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Rina Andriafehivolarisoa, ex-Jet tours et ex-Misterfly, a fait le choix de rester dans le secteur du tourisme et aux côtés des agences de voyages. Désormais rattaché à MBMH, il représente plusieurs établissements hôteliers, à Zanzibar, à l'Ile Maurice et aux Maldives sur le marché français.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 10 Septembre 2021

TourMaG.com - Vous êtes passé par Jet tours, puis plus récemment Misterfly. La période Covid est compliquée mais vous avez su rebondir et vous avez fait le choix de rester dans le secteur du tourisme, pourquoi ?



Rina Andriafehivolarisoa : Oui après 12 ans chez Jet tours-Thomas Cook, j'ai réussi à rebondir rapidement après la liquidation en intégrant l'équipe commerciale BtoB de MisterFly.



Mais le second confinement d'octobre 2020 n'a pas permis à l'entreprise de me maintenir à mon poste. J'ai vécu deux coups durs successifs qui ont entraîné une véritable remise en question.



Cependant, malgré ces deux chocs vécus et la crise que subit de plein fouet notre industrie, je reste convaincu de l'importance et de la nécessité de s'investir pour notre secteur que nous aimons tant.



C'est pour cela que je me suis mis à mon compte pour pouvoir continuer à contribuer au développement du marché en apportant ma pierre à l'édifice et en devenant commercial indépendant pour représenter, promouvoir et commercialiser les destinations, les hôtels, et autres prestataires... sur le marché francophone.

TourMaG.com - Aujourd'hui quelles sont vos nouvelles fonctions et nouvelles missions ?



Rina Andriafehivolarisoa : Pour me lancer, je me suis associé avec la



Nos objectifs principaux sont la représentation et le développement de la notoriété de nos clients.



Pour ce faire, nous activons plusieurs leviers : la prospection et la formation des agences de voyages, la communication au travers des différents supports existants, la commercialisation avec nos différents partenaires (TO, agences en ligne, conciergeries, agences de voyages, etc.).



Nos maîtres mots pour nos clients : "EXPAND your NETWORK, EXPAND your TERRITORY, EXPAND your VISIBILITY".



TourMaG.com - Vous restez en lien avec les agences de voyages ?



Rina Andriafehivolarisoa : Oh oui, plutôt deux fois qu'une !



Mon atout dans la bataille restera toujours mon lien avec les agences de voyages que je m'impatiente de retrouver pour leur présenter mes quatre magnifiques produits. Il s'agit de produits "phares" pour les années à venir.



Pour moi, et cela n'engage que moi, les agences de voyages restent les poumons de l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui elles se font malmener, mais elles sont toujours présentes. Pour me lancer, je me suis associé avec la société MBMH qui a un nom et un savoir-faire reconnu auprès des professionnels du tourisme en la personne de Marie-Annick Boury.Nos objectifs principaux sont la représentation et le développement de la notoriété de nos clients.Pour ce faire, nous activons plusieurs leviers : la prospection et la formation des agences de voyages, la communication au travers des différents supports existants, la commercialisation avec nos différents partenaires (TO, agences en ligne, conciergeries, agences de voyages, etc.).Nos maîtres mots pour nos clients :Oh oui, plutôt deux fois qu'une !Mon atout dans la bataille restera toujours mon lien avec les agences de voyages que je m'impatiente de retrouver pour leur présenter mes quatre magnifiques produits. Il s'agit de produits "phares" pour les années à venir.Pour moi, et cela n'engage que moi, les agences de voyages restent les poumons de l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui elles se font malmener, mais elles sont toujours présentes.

TourMaG.com - Quels sont les produits "phares" justement que vous représentez ?



Rina Andriafehivolarisoa : Il y a le Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa - Relais & Châteaux.



Cet hôtel a jeté l’ancre sur la côte orientale de l’archipel de Zanzibar. Au cœur d’un écosystème luxuriant mais fragile, l’établissement a la délicatesse de s’intégrer en toute discrétion. Quelques villas sont nichées dans la végétation tropicale, rafraîchies par l’océan Indien.



Le maître-mot de votre séjour ? Hakuna matata , « aucun problème » en swahili.



Le Gold Zanzibar Beach House and Spa, resort 4* SUP est lui situé sur la côte nord-ouest, à la fois boutique-hôtel de seulement 72 Chambres, Suites et Villas.



Indiscutablement, le resort bénéficie de la plus grande plage de Kendwa au nord-ouest de l'île.



A l'Ile Maurice, les agences peuvent compter sur le Maradiva Villas Resort & Spa. Unique en son genre sur l'île, le luxueux hôtel cinq étoiles ravira les hôtes avec ses villas privées qui disposent d'une piscine privative. S'appuyant sur son héritage indien, l'expérience Maradiva comprend un spa holistique primé. Maradiva est membre de The Leading Hotels of The World.



Enfin aux Maldives, Grand Park Kodhipparu est situé à seulement 20 minutes en hors-bord de Malé.



Aujourd'hui, je crois que notre métier de "proposer du rêve" a encore pas mal de choses à offrir et je veux continuer à faire partie de cette aventure, qu'importe les embuches qui se présenteront, les crises qui arriveront.



" Never give up ! ", comme le répétait très souvent mon ancienne directrice commerciale, Louisa Rouar.



N'oublions pas que de l'autre côté de nos frontières ou même dans nos frontières, nos partenaires et prestataires attendent nos clients et sont prêts à les accueillir et leur remettre des étoiles dans les yeux.

Lu 170 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Chômage partiel : passer à l'APLD... Il n'est pas trop tard pour bien faire ! Les Entreprises du Voyage : débat à l'IFTM avec Jean-Baptiste Lemoyne et Geoffroy Roux de Bézieux