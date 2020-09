Rivages du Monde : annulation sans frais et acompte de 10% à la commande

Afin d'inciter les voyageurs à réserver pour des croisières en 2021, Rivages du Monde ne prendra que 10% d'acompte à la commande (au lieu de 30% habituellement) et propose l'annulation sans frais jusqu’à 2 mois avant le départ (au lieu des 50% habituels).



Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2020.



Pour 2021, en plus de ses destinations phares (Mékong, Patagonie, Russie), la programmation propose des croisières en Europe. À l’honneur notamment le Portugal avec la croisière « L’Or du Douro », les perles de l’Adriatique avec la croisière « Yachting en Croatie » et le Danube, avec 2 croisières « Au fil du Danube » et « Le Danube musical ».