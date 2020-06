Rivages du Monde sort sa brochure "Croisières fluviales et côtières 2020-2021"

Dans la brochure, on retrouve la philosophie du croisiériste : les longs séjours y sont privilégiés pour limiter l'empreinte carbone et les croisières s’articulent autour de 3 axes (découverte des autres cultures et civilisations, échanges et partage et, enfin, détente).



Mais en 2021, Rivages du Monde prend aussi un nouveau tournant stratégique avec une montée en gamme de son offre maritime qui se hisse désormais au niveau de son offre fluviale haut de gamme.



Ce tournant se traduit par un nouveau logo, une nouvelle signature, une nouvelle charte graphique et un nouveau positionnement de la marque Rivages du Monde.



D'ailleurs, la brochure maritime sortira très prochainement.