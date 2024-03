"Roadbook by OnSpot" : Lancement en fanfare

Dans sa quête de réinvention du concept même du roadbook, OnSpot continue dans sa mission d’accompagnement des voyageurs à destination.



Rédigé par Bianca Zanoni le Lundi 11 Mars 2024

Un lancement sur les chapeaux de roue La commercialisation du "Roadbook by OnSpot" qui a officiellement débuté le 4 mars dernier, et la réaction enthousiaste qui en a suivi témoignent de la tendance croissante des voyagistes à rechercher des prestations différentiantes et personnalisées pour leurs clients.



Les agences qui ont rapidement adopté cette nouvelle solution montrent leur engagement à rester à l'avant-garde de cette tendance, en utilisant les outils les plus innovants pour satisfaire les désirs de leurs clients.



Le fait que des agences déjà partenaires d'OnSpot pour ses services de conciergerie soient parmi les premières à adopter le "Roadbook by OnSpot" souligne la confiance dans la capacité de l'entreprise à fournir des solutions de haute qualité, renforçant ainsi son statut de leader dans l’accompagnement des voyageurs à destination.

Une approche communautaire La force de "Roadbook by OnSpot" réside dans son développement collaboratif, intégrant les retours et suggestions de sa communauté active de "power users" (supers utilisateurs).



“Cette approche nous permet d'adapter constamment notre offre aux tendances du marché et aux attentes des voyageurs, en offrant par exemple un accès exclusif aux nouvelles fonctionnalités 15 jours avant leur lancement officiel ou encore la possibilité de voter pour les nouvelles rubriques” nous dit le fondateur de OnSpot, Benoit Cerceau.



Avec ce modus operandi, les retours des utilisateurs sont donc précieux, ils sont utilisés pour peaufiner un produit qui reflète fidèlement les attentes des voyageurs.



“Cette méthode itérative garantit une expérience hautement personnalisée, permettant aux agences et tours opérateurs de créer un roadbook qui ressemble vraiment à leur clientèle, poussant l'expérience de personnalisation à des niveaux jamais atteints auparavant”, continue Benoit.

Une référence dans le milieu du voyage Forte de près de 20 ans d'expérience en tant qu'agence réceptive et spécialiste de la conciergerie sur 90 destinations à travers le monde, OnSpot est synonyme de confiance et de qualité.



“Notre "Roadbook by OnSpot" est le fruit de cette expertise longuement acquise, offrant non seulement des informations utiles sur la route mais aussi des "pro tips" pour une immersion totale dans chaque destination” nous dit David Figureau, le directeur commercial de l’assisteur.

Une seconde édition déjà en préparation OnSpot planche actuellement sur une V2, plus "technique" et plus "visuelle", et qui est prévue pour avril 2024.



“Nous avons opté dès le début pour cette approche itérative qui consiste à récolter tous les retours de nos partenaires dans la semaine suivant le lancement et de se remettre à la tache les jours suivants” nous explique Benoit Cerceau.



Les agences n’ayant pas encore de compte à la plateforme OnSpot doivent s’y inscrire gratuitement et en quelques clics, afin de pouvoir passer commande et débuter la création de leurs itinéraires voyages personnalisés.



Ce premier essai transformé semble conforter le réel besoin du marché pour des outils de voyage innovants et personnalisés.

Contact David Figureau

Représentant commercial France (Lyon)



Email:

Téléphone: 07 79 78 40 04



