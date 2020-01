Rouen rend hommage à François Depeaux, le collectionneur des impressionnistes

Sur le mode de la narration, cette exposition inédite fera revivre l’aventure artistique, économique et humaine de ce capitaine d’industrie, philanthrope et collectionneur aussi audacieux qu’avisé.



Des prêts exceptionnels issus des plus grands musées mais aussi de provenance privée permettront de restituer de façon éphémère cette immense collection désormais dispersée dans le monde entier.



Et pour poursuivre cette plongée dans la grande vague impressionniste, le musée des Beaux-arts de Rouen Normandie propose à ses visiteurs de compléter leur parcours par deux expositions, du 03 avril au 07 septembre 2020.



La vie en couleurs d'Antonin Personnaz, photographe impressionniste (1854-1936). Il est l’un des plus importants collectionneurs de l’impressionnisme et un des premiers adeptes de l’autochrome inventé par les Frères Lumière.



Son œuvre photographique, entre rivières, campagnes, femmes à l’ombrelle et coquelicots, se veut le miroir de tout un vocabulaire impressionniste.



Cette exposition inédite, réalisée en partenariat avec la Société française de photographie, constituera la toute première étude et publication consacrées à Antonin Personnaz.



Et puis Léon-Jules Lemaître. Par les rues de Rouen. Cette exposition est la première monographie consacrée à Léon-Jules Lemaître (1850-1905), l’un des peintres les plus représentatifs de l’École de Rouen, personnalité centrale pour la diffusion de l’impressionnisme en Normandie.



Trait d’union avec les milieux parisiens, il convertit ses amis restés à Rouen, Charles Angrand, Charles Frêchon, Joseph Delattre à l’impressionnisme, puis au néo-impressionnisme. L’exposition se propose de réunir un ensemble représentatif des diverses périodes du peintre.