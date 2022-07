Royal Jordanian lance un vol Lyon - Amman en Jordanie

Royal Jordanian proposera 2 vols par semaine les mercredis et samedis à destination de Queen Alia International Airport à Amman, en Jordanie, à compter du 14 Septembre 2022.



La capitale jordanienne sera accessible en 4 heures depuis Lyon. A noter que le hub jordanien permettra également de 14 connexions vers le Moyen-Orient.



Tanguy Bertolus, Président du directoire de Lyon Aéroport a indiqué : " Cette nouvelle liaison portera à plus de 100 liaisons directes proposées depuis l’aéroport de Lyon. "



Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer de Royal Jordanian, a précisé que : "Royal Jordanian va continuer à développer son réseau aérien et à rechercher de nouveaux marchés attractifs pour son expansion économique. Notre ambition est de devenir la compagnie aérienne de premier choix à destination du Moyen-Orient et des pays du Levant.".