Après donc une année chaotique, Ryanair estime la reprise comme "fragile" , en raison des incertitudes qui pèsent sur le marché et de la hausse du prix du baril.



" Nos besoins en carburant pour l'exercice 23 sont couverts à environ 80 % (65 % de swaps de jet à environ 63 milliards de dollars et 15 % de caps à environ 78 milliards de dollars), " explique le communiqué de presse.



Malgré tout, les capacités seront en forte hausse équivalente à environ 115% des niveaux de 2019.



Une reprise timide qui s'explique par un manque d'anticipation des clients.



La courbe des réservations reste beaucoup plus étroite que ce qui était typique (avant Covid) à cette période de l'année.



" Nous sommes prudemment optimistes quant au fait que les tarifs de pointe de l'exercice 2022 seront légèrement supérieurs aux niveaux de pointe de ceux d'avant crise. "



En pour l'exercice 2023, la low cost espère enregistrer 165 millions de passagers (contre 97 millions pour l'exercice 2022, soit 2021, et 149 millions avant Covid).