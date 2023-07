SAF : American Express GBT rejoint le fonds d'United Airlines

aviation durable. "

Le secteur des voyages d'affaires a un rôle essentiel à jouer dans l'expansion des carburant d’aviation durable (SAF) et l'accélération de la décarbonation des voyages. En investissant dans le fonds United Ventures, nous contribuons à rassembler l'industrie pour stimuler l'innovation et l'investissement nécessaires à la création d'un avenir plus durable pour les voyages"

American Express Global Business Travel a rejoint le fonds de United Airlines dédié à l'"Lancé en février 2023 le United Airlines Ventures Sustainable Flight FundSM atteint quasiment 200 millions de dollars et accueille aussi Aramco Ventures, Aviation Capital Group, Bank of America, Boston Consulting Group, Groupe ADP, Hawaiian Airlines et JetBlue Ventures. Paul Abbot président directeur général d'American Express Global Business Travel précise :