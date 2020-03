SETO : tous les départs jusqu'au 15 mai 2020 reportés

Le SETO a publié de nouvelles recommandations pour les voyages à fofait en raison de l'évolution de la crise liée à l'épidémie du COVID-19.



Compte tenu de la situation sanitaire (covid-­‐19) et des circonstances inévitables et exceptionnelles qui imposent des restrictions de voyage, tous les départs jusqu’au vendredi 15 mai 2020 inclus sont reportés.



Concernant les croisières, cette disposition peut être adaptée en fonction des contraintes des compagnies maritimes et fluviales.