Sainte-Hélène : un premier elearning pour les pros

Au cœur l'océan Atlantique Sud, l'île de Sainte-Hélène est située à 1 950 km des côtes du sud-ouest de l'Afrique et à 2 900 km des côtes d’Amérique du Sud. Théâtre de l’exil de Napoléon, l’île va connaitre une actualité importante l’an prochain avec le bicentenaire de la mort de l’Empereur.A cette occasion, plusieurs opérateurs tels queAu-delà des passionnés d’histoire, l’île dispose d'autres atouts : plongée et nature notamment.Pour les tour-opérateurs et agents de voyages souhaitant en apprendre davantage sur cette île historique et mythique, l’île de Sainte-Hélène a développé sont tout premier e-learning en français.