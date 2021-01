Version 7 : l'Office de tourisme des USA relance son elearning

L'office de tourisme des USA lance la version 7 de son programme de formation en ligne composé de 20 modules et de 10 questions.



Pour fêter le lancement de cet elearning, l'OT des USA met en jeu une valise Delsey offerte par Travel South USA, remplie cadeaux offerts par les Etats Membres de Travel South USA (valeur 500 €)



Bon à savoir pour les participants : les résultats de la version 6 sont conservés pour les 3 modules génériques USA ainsi que sur les modules Icelandair, Memphis & Mississipi, Miami, Minnesota, SeaWorld Parks & Entertainment, et Wine Water & Wonders of New York State.



De nouvelles questions sont proposées sur les modules : Alabama, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Great American West, Kentucky, Louisiane, Philadelphie et Tennessee.