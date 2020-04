« Les Etoiles d’Oman » : l'OT d'Oman lance un elearning

Pourquoi faire comme tout le monde ?

Les Etoiles d’Oman

Pour des voyages jusqu’au 31 mai 2021 (hors vacances scolaires et périodes d’embargo – émission des billets avant le 18 décembre 2020)

ou 1 place pour un éductour à Oman en 2020 (dates définies prochainement)

Fort de sa signature "", l'Office de Tourisme du Sultanat d’Oman, en partenariat avec la compagnie aérienne nationale Oman Air et les hôteliers, propose aux agents de voyages un challenge.A travers l'elearning « Les Etoiles d’Oman » la destination propose aux agents de voyages de se former et de participer à un jeu-concours.Pour y participer :1. Réalisez les 5 modules du programme e-Learning «».2. Enregistrez les ventes sur le site avec Oman Air jusqu’au 30 novembre 2020, lorsque les frontières seront à nouveau ouvertes.3. Attendez le tirage au sort pour remporter :- 2 billets d’avion Paris/Mascate en classe économique + 2 nuits d’hôtels – voyage personnel- 2 billets d’avion Parris/Mascate/Salalah en classe économique + 2 nuits d’hôtels – voyage personnel