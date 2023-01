Salaün Holidays : 36 nouveautés à découvrir dans la brochure 2023

Les Emirats Arabes Unis sont, cette année, dotés de 6 beaux programmes dont 1 nouveauté : "Les Sept Emirats". Ce circuit de 11 jours entre Dubaï et Abu Dhabi, intègre la visite de tous les émirats.



Le continent Africain n'est pas en reste. 10 programmes sont proposés incluant des safaris au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe.



L’Asie étant désormais ouverte aux voyageurs, Salaün Holidays a ainsi développé son offre avec 6 nouveaux circuits en Asie, dont un Grand Tour de l’île de Ceylan en 16 jours, une Grande Traversée du Japon en 18 jours, un Grand Tour de l’ancienne Indochine française en 20 jours et un combiné inédit Java, Bali et Komodo en 17 jours.



Les Amériques et la Caraïbe font l’objet d’une programmation de 41 circuits avec une offre très étoffée sur Cuba et les Antilles Françaises. Du Mexique à Ushuaïa, le terrain d’exploration est aussi particulièrement passionnant.



Sur les Etats-Unis et le Canada, Salaün Holidays développe une offre de circuits plus courts pour permettre au plus grand nombre de découvrir New York, l’Ouest Américain ou le Québec. Au programme notamment un nouveau circuit au Canada en 9 jours avec des vols directs pour Montréal au départ de Province, de Nantes, de Lyon, de Marseille ou de Toulouse.