San Francisco : le tourisme est prêt à redémarrer lentement mais sûrement

A San Francisco, le montant total des dépenses touristiques s’élève à 3,1 milliards de dollars, contre 2,8 milliards en 2020 et 10,3 milliards en 2019, soit 70% de recettes en moins, dû en partie à l’absence de salons et de congrès.



« Bien que nous ayons constaté une amélioration en 2021 avec le retour des touristes américains, les arrivées internationales sont restées fortement impactées par les restrictions de voyage et par le variant Delta », a déclaré Joe D’Alessandro, Président et CEO de San Francisco Travel.



En 2021, San Francisco a accueilli 481 000 visiteurs internationaux, soit 4% de moins qu’en 2020 et 84% de moins qu’en 2019 qui a comptabilisé 2,9 millions de visiteurs. Les visiteurs internationaux représentent seulement 11% du volume global de visiteurs mais 44% des recettes touristiques.



Les 5 marchés émetteurs les plus importants en 2021 sont le Mexique, l’Inde, le Canada, les Pays Bas et Taiwan.



Ensuite, le taux d’occupation des hôtels s’est élevé à 35,5% en 2021, soit 57% de moins qu’en 2019. Le Centre Moscone a accueilli seulement 18 000 voyageurs d’affaires contre 970 000 en 2019, où seuls 5 congrès ont pu avoir lieu.



En outre, 24 millions de passagers ont transité par l’Aéroport international de San Francisco en 2021, soit 48% de plus qu’en 2020 (16,4 millions), mais 58% de moins qu’en 2019 (57,8 millions).