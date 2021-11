Sandrine de Saint-Sauveur (APG) : "Norwegian a menti aux clients, pris leur argent, c’est un fiasco total !"

TourMaG.com - Vous plaidez également pour ce que vous appelez une croissance raisonnée, c’est-à-dire moins de commandes folles d’avions, de concurrence à outrance… Un modèle du type French Bee, doucement mais sûrement, plutôt que le modèle Norwegian ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Je crois que personne ne peut plaider pour un développement à la Norwegian et d’ailleurs ils sont allés « au tapis ». Ils ont menti aux clients, ils ont pris leur argent, c’est un fiasco total, économique et surtout social.



Les seules entreprises qui ont un sens, ce sont celles qui ont une volonté sociale. L’entreprise a bien sûr pour but de croitre et de faire des bénéfices mais pas que !



C’est aussi une entité sociale et ce qui a un sens c’est que tout le monde puisse participer à la croissance. Je crois que la force de French Bee que vous citez mais il y en a d’autres, c’est qu’il y a un vrai leadership qui fait que les gens se sentent appartenir à quelque chose.



La vraie vision est là : Il doit y avoir du partage au sein de l’entreprise dont la crise a exacerbé des sentiments très forts d’appartenance.



TourMaG.com - En parlant de croissance et de compagnies aériennes, comment va votre petite compagnie APG Airlines qui vole entre Toulouse et Lorient ?



Sandrine de Saint-Sauveur : Elle va bien. Plus on est petit et moins on a souffert.



Nous avons assez peu de coûts fixes et de l’agilité. Dés que nous avons pu reprendre les vols, nous l’avons fait. Nous avons un trafic complètement business et sans l’avion, aller de Toulouse à Lorient est compliqué.



Nous avons donc des clients très fidèles, un très bon service et nous sommes heureux de revoir nos passagers. J’ai une toute petite équipe qui est magnifique et tenue par une femme !