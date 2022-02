Appli mobile TourMaG



Savanna Tours & Safaris sera présent sur le salon Ditex 2022 Réceptif - DMC Afrique sub-saharienne only BtoB

Savanna Tours & Safaris est un réseau d’agences réceptives indépendantes francophones en Afrique subsaharienne BtoB depuis 1984 qui couvre 30 pays. Expert reconnu par l’Organisation Mondiale du Tourisme en 1995 pour l’organisation de circuits, safaris et séjours en Afrique, plus de 350 000 de vos clients, depuis notre création, ont bénéficié de notre savoir-faire, partagé notre charte ‘’éthique et qualité’’, contribué à la défense d’un tourisme écoresponsable dans une économie de marché raisonnée. Vos clients de ce fait et grâce à vous, participent à la lutte contre le réchauffement climatique dans la transparence.

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Savanna Tours & Safaris



Activité :

Réceptif – DMC BtoB Afrique sud saharienne



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Qui sommes-nous ? SAVANNA TOURS & SAFARIS 1er réseau d’Agences Réceptives en Afrique subsaharienne qui couvrent 30 pays votre offre son expertise, son savoir-faire et sa flexibilité. Nous parlons français, nous existons depuis 1984 et nos 500 collaborateurs répartis sur le continent africain contribuent à la réussite de vos voyages individuels et vos groupes avec en retour, des clients contents & heureux.



En traitant en direct avec Savanna Tours & Safaris vous serez plus performant sur la qualité des informations transmises à vos clients, d’être plus compétitif & réactif pour concrétiser des ventes en Afrique du Sud - Bénin - Botswana - Burkina Faso - Cap Vert - Cameroun – Congo Brazzaville - Côte d'Ivoire - Eswatini - Gabon - Gambie - Ghana - Kenya – Lesotho - Madagascar – Malawi - Mali - Maurice - Mauritanie - Mozambique - Namibie - Niger – Rwanda – Sao Tomé / Principe - Sénégal - Seychelles - Tanzanie Togo – Zambie - Zanzibar – Zimbabwe.

Que faisons-nous ? Nos agences réceptives francophones en Afrique subsaharienne assurent :

✔ Les accueils et assistance à l’aéroport, les transferts, les autotours, les circuits individuels avec guides ou guides chauffeurs / locaux parlant le français, les safaris individuels avec chauffeurs / pisteurs locaux parlant le français, les séjours balnéaires, les circuits ou les safaris pour vos groupes constitués, les circuits, séjours ou safaris pour vos incentives, conventions et séminaires (MICE).



✔ Nous répondons en 48h00 chrono, nous ne travaillons pas en direct, Nous vous assistons à la vente par Skype ou WhatsApp ou via Zoom sur votre demande avec votre client. Votre contact est un humain, pas une machine, un avatar ou un metaverse.



✔ Nous assurons la sécurité sanitaire des clients, du personnel, des véhicules et des infrastructures locales en respectant les distanciations sociales, les mesures sanitaires et le port du masque.



✔ Nous répondons rapidement, nous faisons preuve d’empathie, de réactivité pour instaurer et développer une relation de confiance avec vous et vos clients.



✔ Nous repensons, adaptons et développons nos parcours et nos offres en adéquation avec nos convictions et les nouveaux comportements de vos clients.



✔ Nous poursuivons notre action en faveur d’un tourisme équitable, durable, respectueux de l’environnement et de la population, ainsi qu’au bien-être de nos collaborateurs et salariés.



Présentez-vous Savanna Tours & Safaris est un ensemble de savoirs faire en Afrique subsaharienne mis au service de vos voyages & séjours par le maillage d´un réseau d´agences réceptives africaines francophones indépendantes depuis 1984.



Le dénominateur commun à l’ensemble de ces savoir-faire, c’est Jean-Michel JULOUX, expert reconnu par l’Organisation Mondiale du Tourisme depuis 1984 qui en est soit le propriétaire, soit l’un des partenaires financiers actifs.



Avec plus de 150 voyages de repérage en Afrique sub-saharienne et la visite de plus de 4 200 établissements hôtels et restaurants sur le continent, Jean Michel JULOUX est un dénicheur de pépites.



C’est l’architecte créateur de vos voyages individuels et de vos voyages de groupes constitués qui dispense son savoir-faire à ses partenaires locaux, aux agences de voyages, tours operateurs de niche et associations de tourisme.



Savez-vous que chaque personne qui travaille chez Savanna Tours & Safaris en Afrique, fait vivre localement et indirectement 85 personnes (source OMT Organisation Mondiale du Tourisme ) ?



Avec nos 500 collaborateurs sur le continent africain nous faisons vivre 42 500 personnes en Afrique sub-saharienne, c’est une lourde responsabilité que nous assumons avec l’ensemble du personnel et que nous entendons développer grâce à vous et vos clients.

Pourquoi notre participation au salon Savanna Tours & Safaris participe au DITEX pour être plus proche des agent(e)s de voyages de la région du sud de la France qui représente près d’un quart de nos ventes nationales. Ce salon nous permet de rencontrer les professionnels qui n’ont pas le temps ou les moyens d’aller à TOP RESA. Nous défendons les salons régionaux et les départs des régions. Ce salon nous permet de renforcer les contacts personnels en prenant plus de temps avec chacun et chacune que sur un salon national. Ce salon nous permet de présenter notre nouveau site internet BtoB, ainsi que nos produits Slow Travel et nos voyages d’Exception.

Contacter Savanna Tours & Safaris Damien BAYARD

Directeur des ventes

Téléphone : + 33 (0)3 20 04 21 26

info@savannatours.com



Jean Michel JULOUX

Chairman / Président

Téléphone : +33 (03) 20 04 2126

info@savannatours.com



Site web : www.savannatoursandsafaris.com



