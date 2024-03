Sébastien Fontanarosa rejoint Voyages d’exception

"L’arrivée de Sébastien nous permet de renforcer considérablement notre présence sur l’Est où nous avons de nombreux partenaires distributeurs comme Prêt-à-Partir ou LK Tours".

Pour accompagner la croissance de la distribution B-to-B (objectif 30% horizon 2025/26), Voyages d’exception accueille Sébastien Fontanarosa en tant que nouveau responsable commercial pour la région Est et Belux.Fort d'une expérience de 8 ans au sein du Club Med et de 9 ans chez Austral Lagon, Sébastien apporte son expertise à une équipe dirigée par Catherine Roger Bailly et comprenant Nadia Boua pour la région Grand Ouest, Cédric Michel pour la région PACA/Rhônes Alpes, et Jade Rabiet pour la région Paris/RP.Pour Lionel Rabiet, président de Voyages d’exception :