Séjour en Floride pour la Toussaint

Le tour de l'État se fait enpermettant de découvrir chaque site, Il y a également des temps de repos et visite libre afin de profiter des piscines, bords de mer et centre-villes.Accompagné d'un guide francophone, le groupe sera encadré et pris en charge depuis l'aéroport de Paris-Orly et jusqu'au retour en France.Départ non garanti si le groupe est inférieur à 25 personnes et soumis à disponibilités des vols et hébergements.