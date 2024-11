Selectour : la grand-messe annuelle s'ouvre ce jeudi à Doha

C'est l'un des rendez-vous de fin d'année pour la profession. Le 49e congrès Selectour s'ouvre ce jeudi à Doha au Qatar, sur le thème de la Cohésion. Plus de 600 participants sont attendus dont 250 adhérents du réseau.Cette grand-messe s'ouvrira avec les traditionnels discours de Laurent Abitbol , Président du directoire de Selectour, et de, Président de la coopérative.Le pays d'accueil aura également les honneurs. Les représentants de Qatar Tourism, et Qatar Airways prendront également la parole lors de l'ouverture ainsi queSuivront ensuite plusieurs tables rondes. Au menu : présentation des accords TO 2025 - 2027, focus sur les compagnies aériennes, le voyage d'affaires, l'animation du réseau, et le lien et le relais avec les organes de direction de Selectour.A côté des séances plénières, les participants pourront retrouver les partenaires lors d'une matinée workshop qui sera ponctuée également de plusieurs ateliers pratiques.Au programme : le pilotage des ventes, les nouveaux outils NDC, l'optimisation des contrats aérien, le marketing digital et la transmission d'entreprise.