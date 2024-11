Selectour lance les cartes cadeaux clients

est le principal réseau d’agences de voyages indépendantes en France, regroupant plus deréparties sur tout le territoire ainsi que dans les DOM. Né de la fusion des réseaux Selectour et Afat Voyages , achevée en 2013, Selectour est un distributeur de voyages actif. Avec plus de 50 ans d’expérience, le groupe mobilise sespour accompagner plus dechaque année.En agence et en ligne, Selectour propose un: séjours, voyages sur mesure, circuits et déplacements professionnels. Le groupe est également reconnu pour son engagement dans l'innovation technologique.