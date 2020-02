SignalConso permet aux clients de signaler les fraudes, notamment dans le tourisme

signaler en quelques clics des difficultés dans le domaine de la consommation et d’obtenir des conseils pour agir

Le parcours utilisateur se veut intuitif pour le consommateur et lui permet d’être facilement informé sur ses droits et sur les démarches à effectuer en cas de fraude.



Tous les signalements seront également transmis aux professionnels pour qu’ils puissent apporter une réponse rapide aux consommateurs et, si nécessaire, se remettre en conformité.

Après une phase de test dans trois régions françaises, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de déployer sa nouvelle plateforme, SignalConso, au niveau national, afin de mieux... ce dispositif d’alerte va leur permettre de "", selon un communiqué officiel.Ces derniers seront immédiatement informés des signalements les concernant et pourront y répondre directement.De leur côté, les enquêteurs de la DGCCRF exploiteront les signalements pour mieux cibler leurs contrôles et pour identifier rapidement les éventuelles pratiques frauduleuses émergentes et les faire cesser.Parmi les rubriques catégories proposées aux consommateurs, on trouve notamment