Abritel devant le tribunal judiciaire de Paris pour pratique commerciale trompeuse

En effet, les clients victimes d'arnaque et qui se reposaient sur l'engagement promotionnel sans lire les Conditions générales de vente (Qui les lit vraiment ?), se retrouvaient ensuite Grosjean comme devant, pour utiliser une métaphore largement démonétisée aujourd'hui...



Le phénomène est d'autant plus important qu'avec la crise sanitaire, les locations entre particuliers ont littéralement explosé.



Voilà pourquoi, "En vue d’obtenir la cessation de ces pratiques commerciales trompeuses, consistant à induire en erreur le consommateur sur les résultats attendus de l’utilisation de la plateforme et des contrôles effectués par Abritel, sur la portée des engagements de la plateforme et sur le traitement des réclamations, les sociétés HomeAway France et EG Vacation Rentals Ireland Limited, gestionnaires de la plateforme Abritel, ont été assignées par la DGCCRF devant le tribunal judiciaire de Paris."



Ce coup de pied salutaire dans la "fourmillère" va certainement inciter à la prudence tous ceux qui ont cru à l'Eldorado de la location privée.



Il va aussi "s'ajouter à (l'action) de certains plaignants, et devrait faciliter l’indemnisation des victimes de ces pratiques , ajoute le communiqué de la DGCCRF. Mais il est évident qu'il faudra de nombreux mois (années ?) aux victimes pour récupérer leurs billes. Abritel se fonde sur ses CGV qui sont sans équivoque sur la question. Mais cela suffira-t-il ?



Wait and see...