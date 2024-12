Condamnation d’Abritel : tout ce qu’il faut savoir sur l’affaire des fausses annonces

En février 2023, la société, exploitante de la plateforme de locations de vacances entre particuliers Abritel.fr jusqu’au 31 décembre 2020, a été condamnée à verser un montant total de, ainsi que le remboursement des frais d’avocat, à soixante particuliers victimes d’escroquerie.Abritel soutenait qu'elle agissait uniquement en tantet ne pouvait, par conséquent, être tenue responsable des contenus publiés sur sa plateforme par des tiers, y compris des escrocs.La société a fait appel de cette décision, tout commeen première instance et demandaient une indemnisation plus élevée. Le justice a finalement décidéCette décision, qui pourrait influencer les pratiques dans le secteur des locations de vacances, soulève plusieurs questions. Elle interroge notamment les responsabilités légales des plateformes mettant en relation particuliers et loueurs, ainsi que les conséquences potentielles pour le marché.Par ailleurs, elle invite à réfléchir sur les mesures à adopter pour prévenir ce type de fraude.