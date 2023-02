JO, Coupe du Monde de rugby : un serveur pour répondre aux questions des visiteurs étrangers

Je salue cette initiative de la DGCCRF et du CEC France pour mieux informer les consommateurs de leurs droits et les protéger.



C’est l’ensemble des ministères économiques et financiers qui sont mobilisés pour la réussite de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques et plus généralement des grands événements sportifs, qui participent au rayonnement de la France et constituent aussi une vitrine pour notre pays et des opportunités formidables en termes de d’activité économique, d’emploi et de valorisation de nos entreprises

Cette FAQ est lancée cette semaine en même temps que sont ouvertesEn plus d’être accessible sur le site de la DGCCRF, elle sera également largementde plusieurs villes concernées par l’organisation de ces évènements, mais également, d’Islande et de Norvège du CEC France.», se félicite Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, dont le soutien est appuyé aussi par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Tourisme.