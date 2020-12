Ski : report de l’ouverture des stations en Andorre

Finalement Andorre reporte l'ouverture de ses domaines skiables à janvier 2021. Le gouvernement andorran a acté cette décision par solidarité avec les pays européens voisins et plus particulièrement la France, avec lequel il entretient une relation historique privilégiée, indique un communiqué de presse.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 8 Décembre 2020

« Notre ligne de conduite a été de rester loyal par rapport aux pays européens avec une volonté de préserver le bon voisinage », annonce David Ledesma, Directeur Communication de Grandvalira Resort.



En accord avec les gouvernements français et espagnols, l’Andorre a donc choisi de ne pas ouvrir ses pistes pour décembre. Pour Grandvalira et Ordino Arcalis, ce sont 240 kilomètres de pistes qui resteront ainsi fermées à Noël.



Une décision que le chef du gouvernement andorran, Xavier Espot, qualifie de « dure, mais nécessaire, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle (...) Nous avons décidé de nous aligner avec la France, pays avec lequel nous travaillons historiquement, qui a participé au développement de l’Andorre et avec qui nous entretenons d’excellentes relations bilatérales », explique Xavier Espot.

Andorre précise que le mois de décembre représente une perte de 30 % par rapport aux résultats de l’ensemble d’une saison, en moyenne. L’économie du tourisme représentr 20 % du PIB de la Principauté.

