Slow tourisme en France : peut-on faire un voyage exotique dans son propre pays ?

Un an plus tard, j’étais de retour en France et traverser le pays me semblait la meilleure manière d’achever ce voyage au long cours.



Lors de mes pérégrinations aux quatre coins du monde, les gens s’étonnaient : « Mais pourquoi venir chez nous alors que vous habitez le plus beau pays du monde ? »



Pourquoi au fait ? Parce que l’herbe est toujours plus verte ailleurs. Pour découvrir le monde. Parce que je croyais connaître la France.



Et plus les expériences se succédaient, plus l’évidence était là : le voyage commence en bas de chez soi. Peut-on faire un voyage exotique dans son propre pays ? C’était le pari de ce voyage en France.



L’automne est pluvieux, mon compte en banque perd ses dernières feuilles. Je remets le projet à plus tard.



Plus de dix ans ont passé. À Paris, je tente de lier ma vie de sédentaire et ma vie de voyageur.



Une activité de consultant finance mes échappées et renfloue les caisses lorsque mon banquier - compréhensif - me fait les gros yeux. Je ne m’y retrouve pas. La grande lessiveuse a eu peu à peu raison de mon optimisme et de ma bonne humeur.



Il est temps de fuir et ce voyage est un parfait alibi.