Solikend : la générosité, ça paie (vraiment)

Solikend ne vit pour le moment que via les contributions laissées par le client. Elle réfléchit actuellement à un système de rémunération plus juste, impliquant les différents acteurs (pourquoi seul le client devrait contribuer quand les associations et les hôteliers eux aussi sont gagnants ?)



Pour pouvoir pérenniser le concept, l’entreprise d’ESS pense à un abonnement, un pourcentage qui ne serait pas fixe mais « sur-mesure », une part de ce que le partenaire gagne en bénéfice fiscal.



Aujourd’hui, Solikend compte 65 établissements et 28 associations. En trois mois (le dernier trimestre 2019), elle a collecté 10 000€, via les nuits solidaires ou, depuis décembre, via des cartes cadeaux qui ont très vite bien marché.



Et si toutes les chambres actuellement proposées sont prises sur la saison 2019/2020, Solikend compte sur environ 250 000€ potentiellement récoltées.



Prochaine étape : le développement de son catalogue, avec plus de choix et sur un territoire plus étendu. Et vous ?