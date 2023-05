Space Explorers l'infini : une immersion pour observer la Terre depuis l’espace !

De plus en plus on observe une croissance des thématiques basées sur le Spatial.Hôtels, parcs à thèmes, attractions, films, séries télé, simulateurs, jeux vidéo, expositions … bref, un nouveau marché s’ouvre et vient conforter les résultats et les prospectives financières du tourisme spatial, notamment au travers de ces produits dits "dérivés".Dernière en date, celle qui accueille en ce moment et jusqu’au 5 juillet dans le Vieux-Port de Montréal (Canada) :Pour la toute première fois, le public sera transporté à l’extérieur de la Station spatiale internationale à l’aide de vidéos tournées en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés.Les créateurs et créatrices de cette exposition "immersive" souhaitent ainsi, une expérience que plusieurs astronautes qualifient de transformative.