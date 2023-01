Tourisme spatial : quelles perspectives en 2023 ?

Ce n’est pas la première fois que l’on s’inquiète pour l’avenir de Virgin Galactic, mais quand même cela pourrait devenir problématique.



Après le succès de son vol habité de Juillet 2021, on aurait pu penser que Virgin Galactic comme il l’avait prévu et comme l’a fait par exemple Blue Origin, organiserait dans la foulée les premières opérations commerciales, d’autant plus que Virgin avait entre 600 et 800 confirmations payées et en portefeuille.



Pourtant depuis ce 11 juillet 2021, aucun lancement n’a été réalisé de la part de Virgin et de nombreux reports annoncés, accompagnés d’explications plus ou moins convaincantes. Dernière en date, celle de Michael Colglazier, PDG de l’entreprise en août dernier annonçant : « un lancement du service commercial au deuxième trimestre 2023. »



D’ici là, Virgin Galactic devra faire face sans aucun doute à une trésorerie difficile et les experts économiques et autres investisseurs auront leurs yeux fixés sur la société, d’autant plus que Virgin ne s’est jamais cachée que pour être rentable, il lui fallait entre 350 et 400 vols par an…



Cette année 2023 sera donc décisive pour l’avenir de Virgin, n’en déplaise à Richard Branson !



Dans le domaine des vols habités, si l’on connait le nom des deux pilotes, de la mission test du CST-100 de Boeing, baptisée Crew Flight Test (CFT), à savoir : Sunita Williams, astronaute vétéran qui a réalisé deux voyages dans l’espace et Barry Wilmore qui a déjà accumulé 178 jours dans l’espace, par contre on ne connait toujours pas encore la date exacte du vol.



Tout porte à croire cependant que ce vol qui consiste à démontrer la capacité de la capsule de Boeing à effectuer en toute sécurité des missions opérationnelles avec équipage à destination et en provenance de la station spatiale, devrait avoir lieu au printemps 2023.



Après de multiples retards et échecs et selon Reuters, le contrat pour Starliner atteint désormais près de 4,5 milliards de dollars et les revers connus par Boeing depuis 2019 lui ont coûté environ 900 millions de dollars !

Une nécessité donc pour Boeing de réussir son lancement dans l’année !