Sports d'hiver : Travel Europe met en place une navette gratuite entre l'Alsace et le Tyrol

Pour inciter les voyageurs à réserver pour les fêtes de fin d'année, Travel Europe propose à ses clients alsaciens un transport gratuit tous les dimanches d’Alsace jusqu’à son l’hôtel Scharwrbrunn 4* sup. du 20 décembre 2020 au 28 mars 2021.



L'établissement est situé à Stans à 30 km de Innsbruck en Autriche.



Les mesures sanitaires seront prises au maximum de leurs possibilités, précise le communiqué du TO : chauffeurs et guides seront testés pour la Covid-19 toutes les semaines.



Par ailleurs et dans le même esprit, les autocars seront remplis seulement à 50%. Le personnel de l’hôtel est testé aussi toutes les semaines.



L'hôtel est équipé de chambres standard à supérieures ainsi que d’un restaurant gastronomique proposant des menus à thèmes. Il propose aussi des soirées avec animations.



Pour le ski et la neige, des navettes gratuites entre l’l’hôtel et le domaine du Zillertall seront à disposition des clients ainsi que des cours de ski gratuits pour les enfants devant l’hôtel.



Un espace bien-être gratuit comprenant un SPA de 3000m2, 2 piscines et une salle de sport permettront une belle relaxation après le ski.