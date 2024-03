Spot TV République dominicaine : Exotismes et les agences Salaün s'associent !

Situé sur la côte Sud-est de la République Dominicaine à La Romana dans la zone de Bayahibe, HILTON la Romana propose une formule "tout inclus".Le HILTON La Romana est composé, sur le même site, de deux Resorts : un Family Resort, accessible à tous les âges et un Resort Adult Only, réservé aux adultes.Chaque Resort dispose de ses propres zones de réception, restaurants et piscines. Les activités sont cependant communes aux deux hôtels, tout comme la plage. Cette offre et la pub TV sont actuellement largement relayées dans les agences de voyages Salaün Holidays et Nationaltours