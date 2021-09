SriLankan Airlines : venez nous rencontrer au stand C93 à l’IFTM

SriLankan Airlines, lance le 31 octobre trois vols hebdomadaires entre Paris et Colombo, la capitale du Sri Lanka.

Retrouvez dans cet article, toutes les informations à ce sujet.

Rédigé par AVIAREPS [Contenu sponsorisé] le Vendredi 24 Septembre 2021





Retrouvez-nous à l’IFTM Top Resa du 05 au 08 octobre 2021



→ N° de stand : C93

Dénomination : SriLankan Airlines



Activité : Transport Aérien

Srilankan Airlines, des vols sans escale vers le Sri Lanka SriLankan Airlines, lance le 31 octobre trois vols hebdomadaires entre Paris et Colombo, la capitale du Sri Lanka. Tous les mercredis, vendredis et dimanches les Airbus A330-300 bi-classe de SriLankan Airlines décolleront de l’aéroport de Paris-CDG-Terminal E pour la capitale srilankaise.



Avec des vols de nuit sans escale, à l’aller et au retour, des cabines neuves et confortables, un service à bord et des équipages de nombreuses fois récompensés, SriLankan Airlines est le meilleur produit entre la France et le Sri Lanka.



A partir de son Hub de Colombo, SriLankan Airlines propose des correspondances immédiates vers Malé et offre ainsi un produit de qualité vers les Maldives, permettant à la clientèle française de bénéficier d’une nuit complète avant le vol de correspondance qui ne dure qu’une heure entre Colombo et Malé.



Au départ de province, grâce à des accords de préacheminement avec son allié British Airways, SriLankan Airlines propose d’excellentes options vers le Sri Lanka et les Maldives, les vols sans escale de Francfort étant très pratiques pour la clientèle de l’est de la France.



SriLankan Airlines ayant été créée il y a plus de 75 ans pour développer le tourisme, sa politique commerciale est dédiée au marché du loisir et adaptée aux exigences des agents de voyages. Tous les tarifs sont maintenant chargés et référencés chez tous les Tour-opérateurs vendant le Sri Lanka et les Maldives.

Qui sommes-nous ? SriLankan Airlines a été fondée en 1947 et opère des vols réguliers depuis bientôt 75 années. Elle est la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka et son actionnaire principal est le gouvernement sri lankais. Elle opère une flotte moderne composée de 24 airbus, dont 12 A330 et 12 A320/A321. Elle dessert 37 destinations dans le monde, dont Paris, Francfort et Londres. Elle est membre de l’alliance OneWorld.

Nos contacts

Mail : srilankanfrance@aviareps.com



122 avenue des Champs Elysées 75008 Paris SriLankan Airlines C/O AVIAREPS122 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

