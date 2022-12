Stand-Up paddle : des stations de sports et loisirs en libre-service

Du matériel de sport et loisirs en libre service ? C'est ce qui se développe sur les rives du lac Léman. La start-up Equip a mis en place des stations en libre service qui permet de louer 6 Stand up-Paddle dans les villes de Gland et de Rolle en Suisse.



Comment ça marche ?



Une fois l’application Equip téléchargée et votre compte créé (avec coordonnées : une carte de crédit est nécessaire), rendez-vous simplement à la station autonome. Il suffit ensuite de déverrouiller l’un des six casiers connectés avec son smartphone.



Chaque casier contient un paddle avec un leash (attache à la cheville), une pagaie et un deux gilets de sauvetage, ainsi qu’un panier où laisser ses affaires en sécurité.



Les équipements sont accessibles tous les jours de 7h jusqu'à 20h (le matériel peut être rendu après 20h).