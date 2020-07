Step Travel fait de nouveau voyager à l’est

Après un printemps particulièrement difficile placé sous le signe du confinement, il est enfin envisageable de découvrir les beautés de l’Europe Centrale et des Balkans grâce à l’ouverture des frontières et la reprise des vols. Step Travel est bien présent pour redonner l’envie de voyager à l’est de l’Europe

Rédigé par STEP TRAVEL – Géraldine CHACHOURINE le Lundi 13 Juillet 2020

Depuis le 15 juin dernier, il est de nouveau possible de voyager dans certains pays de l’UE sans restriction ! Step Travel propose aux voyageurs désireux de passer d’agréables vacances d’été au soleil de prendre la direction de la côte Adriatique.



La Croatie avec ses belles îles, ses parcs naturels et ses cités vénitiennes est depuis longtemps un fleuron du tourisme européen. Step Travel propose notamment un séjour balnéaire dans un bel hôtel 4* situé dans la presqu’île de Babin Kuk, une croisière en yacht le long des côtes croates ainsi que des itinéraires d’autotours afin de découvrir le pays du nord au sud.



Il est également possible de découvrir la verte Slovénie et ses beautés naturelles grâce à un circuit départs garantis de 8 jours, un autotour, des séjours dans la capitale Ljubljana à partir de laquelle on peut découvrir les plus beaux sites du pays en une journée.



Autre destination en bord de mer, le Monténégro, qui accueille de nouveau les touristes français depuis le 1er juillet.

Step Travel, le spécialiste de la destination, propose un circuit départs garantis, des séjours balnéaires et des autotours complets qui emmènent le voyageur du canyon de la Tara au nord aux bouches de Kotor au sud, véritables trésors naturels.

L’Europe Centrale n’est pas en reste et Step Travel propose de découvrir notamment l’Autriche et ses villes culturelles comme Salzbourg ou Vienne. Un séjour à Vienne peut d’ailleurs être combiné avec d’autres capitales comme Prague et Budapest.



N’oublions pas la belle Pologne que Step Travel invite à découvrir au travers d’un circuit départs garantis complet, divers itinéraires d’autotours et des escapades de quelques jours dans les principales villes.



Enfin, le Tour Operator met en avant les Pays Baltes, 3 destinations méconnues, sures, au charme certain. Sont proposés : circuit à départs garantis, courts séjours à Vilnius, Riga et Tallinn, autotours et combinés avec la Finlande possibles !

Une belle production dédiée aux fêtes de fin d’année les traditionnels marchés de Noël en week-end en liberté dans les belles villes d’Europe Centrale (Prague, Vienne et Budapest).



Il sera également possible de célébrer le Nouvel An dans ces mêmes capitales et en Russie, notamment à St Pétersbourg, avec un programme GIR complet en 5 jours incluant le dîner de Réveillon à partir de 1495 €/personne.



