Street-art : Saint-Denis ouvre une fenêtre sur rue aux touristes

Pour préparer les Jeux Olympique, désengorger le tourisme à Paris, la capitale parie sur un tourisme élargit à sa banlieue. Un tourisme plus « slow » où le voyageur ne fera plus 1001 allers-retours mais un seul voyage, plus long pour profiter, au-delà de Paris, de sa banlieue et découvrir les locaux.



Élargir l'offre de transports, installer des hôtels en périphérie, mais aussi le village olympique et des épreuves en banlieue immédiate.



« Nous avons la conviction qu’entre Paris et la Petite Couronne, nos destins sont liés » explique Jean-François Martins, adjoint au tourisme et aux JO à Paris.



Et fenêtre sur rue ? « C’est une offre très singulière à la Petite Couronne, celle du tourisme participatif et très local. Offrir une part d’authenticité plus grande, proposer d’aller à la rencontre des habitants, et une vraie expérience culturelle et sur l’histoire des migrations dans la région.



C’est une forme de tourisme alternatif et accessible que nous défendons ».



A base de popopopop.