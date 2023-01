Sylvain Zurita rejoint la compagnie Exploris

Savoyard d’origine et formé à l’école hôtelière de Thonon-les-Bains, Sylvain Zurita rejoint la nouvelle compagnie de croisières d’expédition française Exploris, en tant que directeur des opérations de l’hôtellerie et de la restauration.



Après avoir travaillé dans des établissements hôteliers en Savoie et en Angleterre, en Polynésie et au Moyen-Orient, Sylvain Zurita a pu combiner ses deux passions en rejoignant le secteur de la croisière.



Pendant 10 ans, il découvre cet univers en évoluant au poste de directeur de l’hôtellerie à bord des navires Ponant.



C’est désormais avec Exploris et principalement à terre qu’il continuera son évolution. " Fort de son expertise, sa mission chez Exploris consiste au développement et à l’optimisation de l’expérience à bord pour assurer le confort et le bien-être des passagers, tout en respectant les enjeux environnementaux et humains ", indique la compagnie dans un communiqué.



Pour rappel, la croisière inaugurale d'Exploris One, premier navire de la flotte d’Exploris, aura lieu en décembre 2023 au départ de Valparaiso au Chili, à la découverte des Fjords et de la Patagonie.