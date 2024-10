T’as-tu visité Calgary ?

Pour le monde entier, Calgary, c’est la ville des JO d’hiver de 1988… et pour les Canadiens c’est la ville du Stampede, le plus grand rodéo en plein air au monde !Direction la 3e plus grande ville du Canada (et la plus grande ville de la province de l’Alberta) pour un cocktail de créativité et de traditions étonnantes dont on vous partagera quelques secrets avec nos invités.Calgary est aussi une formidable porte d’entrée vers l'Ouest canadien, pour découvrir des canyons arides, des forêts boréales, des rives de lacs aux eaux turquoise et des sommets enneigés vertigineux des montagnes Rocheuses canadiennes.Dans cet épisode, on accueille Sophie Peyrondet , blogueuse française qui s’est installée à Calgary en famille depuis plus d’un an. Elle vous fait découvrir sa ville d’adoption, ses pépites et les temps forts de la ville.On retrouve aussi notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, Vice-Président de l’Association touristique autochtone du Canada en fin d’épisode pour parler des liens entre Calgary et les communautés autochtones !Dans ce nouvel épisode, on vous prend par l’oreille pour vous livrer le meilleur de cette ville à 8h50 de vol direct, et 8h de décalage horaire de Paris. Comme d’habitude vous trouvez tous les liens utiles dans la description du podcast.Rendez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube pour retrouver le deuxième épisode de la 3e saison de notre podcast Tire-toi une bûche !Auteures et animatrices : Cyrielle Bon & Maryse Normandeau pour l’office de tourisme du Canada en France ( MyCanada.fr Réalisation : Studio Aller-Retour Toutes les expériences en français au Canada sur SalutCanada.ca