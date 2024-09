T’as-tu visité Vancouver ?

Envie de déconnecter entre montagnes et océan Pacifique, loin du stress ? Vancouver est LA ville qu’il vous faut !Située dans l’Ouest canadien en Colombie-Britannique, son port est l’un des plus fréquentés du Canada mais le centre-ville reste petit et facile à parcourir à pied. Si bien que la qualité de vie y est excellente. La multiculturalité de la ville se reflète dans la diversité culinaire et les cultures autochtones y sont très visibles.On vous livre les incontournables et les secrets bien gardés de la plus grande ville de Colombie-Britannique.La créatrice de contenus Marion Pagès , une Française installée là-bas depuis plus d’un an, confie confie ses bons plans comme seuls les locaux en ont le secret.On retrouve aussi notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, Vice-Président de l’Association touristique autochtone du Canada en fin d’épisode pour parler des liens entre Vancouver et les communautés autochtones !Rendez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube pour retrouver le deuxième épisode de la 3e saison de notre podcast Tire-toi une bûche !Auteures et animatrices : Cyrielle Bon & Maryse Normandeau pour l’office de tourisme du Canada en France ( MyCanada.fr Réalisation : Studio Aller-Retour Toutes les expériences en français au Canada sur SalutCanada.ca