T’as-tu vu notre hiver au Canada ?

Episode 3 : « T’as-tu vu notre hiver ? »

Savez-vous qu'à températures égales, le ressenti peut être plus froid à Paris qu'à Montréal ? Que les Inuits ont inventé les lunettes de soleil et que des villes souterraines permettent de se déplacer plus facilement l'hiver au Canada ?Dans ce troisième épisode de notre balado, on goûte à la vie hivernale avec les passe-temps dont profitent les Canadiens. On vous livre nos idées givrées, nos festivals d'hiver préférés, nos coups de cœur et toutes les activités emblématiques à pratiquer comme la motoneige, véritable mode de déplacement.On monte à bord avec Sébastien Dumoulin, guide-motoneige et propriétaire de la pourvoirie Mekoos au Québec. Avec Jason Picard-Binet, on découvre tous les objets que les Autochtones ont inventé pour l'hiver et qui sont encore utilisés aujourd'hui !