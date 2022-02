T’as-tu vu nos lacs au Canada ?

Episode 1 : « T’as-tu vu nos lacs ? »

Savez-vous que le Canada possède le plus grand nombre de lacs au monde ? Pas étonnant que les habitants aient développé l'art de vivre dans des chalets au bord de l'eau.Dans ce premier épisode de notre balado, comme on dit au Canada, on prend la vie côté lac. On vous emmène faire un grand tour des lacs et découvrir nos curiosités comme les lacs bleus des Rocheuses...On vous livre nos activités coups de cœur comme un survol en hydravion avec le pilote Alain Priem dans la région de Trois-Rivières au Québec. Jason Picard-Binet nous raconte les mythes et légendes des peuples autochtones qui s'y rattachent.Pour être le premier notifié du prochain podcast mensuel, abonnez-vous sur votre plateforme préférée (dont Amazon Music Apple Podcasts (Itunes), Deezer Spotify et YouTube et suivez-nous sur Facebook ! Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 9 février 2022.Découvrez les expériences francophones au Canada