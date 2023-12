TAI YANG CHINE : Plus besoin de visas pour aller en Chine à partir du 1 janvier 2024 pour des séjours et circuits de maximum 15 jours !

🌟 Bienvenue dans l'Empire du Milieu :

Un Voyage à Travers l'Histoire et la Modernité 🌟



La Chine, pays aux mille visages, offre une expérience touristique incomparable. Avec son histoire riche, ses paysages diversifiés et sa culture captivante, c'est une destination qui promet des aventures uniques et mémorables pour tous les voyageurs.



• Diversité Culturelle et Historique : La Chine, berceau d'une des plus anciennes civilisations, offre une richesse culturelle et historique inégalée. Des palais impériaux de Pékin aux anciennes villes de Suzhou et Lijiang, elle propose un voyage à travers des millénaires d'histoire.

La Chine est un trésor de merveilles culturelles et naturelles, elle abrite une fascinante mosaïque de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, allant de la majestueuse Grande Muraille et de l'armée de terre cuite à Xi'an, jusqu'aux paysages époustouflants des montagnes karstiques de Guilin et des jardins classiques de Suzhou

• Paysages Variés et Magnifiques : La Chine se distingue par la diversité de ses paysages : montagnes majestueuses, vastes déserts, forêts luxuriantes et côtes pittoresques. Des pics karstiques de Guilin aux vastes étendues du plateau tibétain, chaque région offre une toile de fond unique.

• Cuisine Riche et Variée : La gastronomie chinoise est réputée pour sa diversité et ses saveurs. Chaque région offre une palette gustative spécifique, des délicats dim sum du sud aux plats épicés du Sichuan.

• Modernité et Avancées Technologiques : La Chine moderne impressionne par ses métropoles comme Shanghai et Shenzhen, témoignant d'un développement rapide et d'une intégration harmonieuse de la technologie dans la vie quotidienne.



Informations Pratiques :



• Saisons Touristiques : Le printemps (avril-mai) et l'automne (septembre-octobre) sont idéaux avec un climat agréable et moins de foule. L'été peut être chaud et bondé, tandis que l'hiver offre des paysages enneigés magnifiques dans certaines régions.

• Temps de Vol : Les vols directs depuis Paris vers Pékin ou Shanghai durent environ 10 à 12 heures. Des options avec escales sont également disponibles, pouvant modifier la durée du voyage.

• Visa et Accès : Récemment, la Chine a exempté les touristes français et belge* ( * autre nationalités vous renseigner) de visa pour des séjours de moins de deux semaines, facilitant l'accès à cette destination fascinante.

• Décalage Horaire : La Chine est en avance de 6 heures sur l'heure de Paris en été et de 7 heures en hiver.

• Monnaie et Paiements : La monnaie officielle est le Yuan (CNY). Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la plupart des grandes villes et des sites touristiques.



La Chine est une destination qui offre non seulement une exploration de son passé glorieux mais aussi un aperçu de son futur radieux. C'est un voyage à travers le temps, la culture et la beauté naturelle, une opportunité à ne pas manquer pour vos clients en quête d'aventures et de découvertes.