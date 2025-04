TAP Air Portugal relance ses vols entre Lisbonne et Porto Alegre

Nous avions promis de faire tout notre possible pour rétablir cette liaison au plus vite. Nous y voilà, prêts à reconnecter cet État à l’Europe

La liaison entre Lisbonne et Porto Alegre est rétablie avec, assurées les mardis, jeudis et samedis. Le vol part de Lisbonne à 13h05 et arrive à Porto Alegre à 20h25, après un trajet de 11h20. Dans le sens inverse, le décollage a lieu à 21h55 pour une arrivée à Lisbonne à 12h45. TAP Air Portugal utilise pour cette route un Airbus A330-900 neo, d’une capacité de 298 passagers.La reprise a été rendue possible par la, rouvert au trafic en octobre. TAP s’était engagée à rétablir cette liaison « au plus vite ». Luís Rodrigues , a déclaré : «. »Le gouverneur de l’État du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, souligne quant à lui que «». Il ajoute que cette reprise «».Avec cette réouverture, TAP renforce encore sa présence au Brésil. La compagnie assure des, dont São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza ou encore Manaus, totalisant 15 liaisons au départ de Lisbonne et Porto.Membre de Star Alliance depuis 2005, TAP Air Portugal exploite une flotte moderne composée exclusivement d’appareils Airbus de nouvelle génération. Elle assure plus de 1 250 vols hebdomadaires vers 84 villes dans le monde.