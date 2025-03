TAP Air Portugal clôture 2024 sur un bénéfice net

des provisions exceptionnelles pour le personnel et des pertes de change

En 2024,a enregistré un bénéfice net de 53,7 millions d’euros, poursuivant la trajectoire de redressement amorcée ces dernières années. Ce bénéfice, bien qu’impacté par «», témoigne d’une stabilité consolidée de la compagnie. Par rapport à 2019, dernière année avant la crise sanitaire, le bénéfice net a progressé de 149,4 millions d’euros.Lea atteint un record historique de 4 242,4 millions d’euros, en progression de 0,7 % sur un an et de 28,6 % par rapport à 2019. Cette croissance est portée par l’augmentation de la capacité de transport (+1,6 %) et par une amélioration du taux de remplissage de 1,5 point. TAP a transporté 16,1 millions de passagers en 2024, une hausse de 1,6 % par rapport à 2023, représentant 94 % du niveau pré-pandémique. En revanche, le nombre total de vols opérés est en recul de 1,5 %, atteignant 86 % des niveaux de 2019.Lekilomètre (PRASK) s’est établi à 7,13 centimes d’euro, en baisse de 2,3 % par rapport à 2023, mais en hausse de 28,4 % par rapport à 2019. Le segment Maintenance a connu une progression marquée (+44,6 %), notamment dans l’activité moteurs.Les coûts d’exploitation récurrents ont atteint 3 859,8 millions d’euros (+0,8 % sur un an). Le coût unitaire par siège (CASK) est en léger recul de 0,7 %, s’établissant à 7,20 centimes d’euro. Hors carburant, ce coût est en hausse de 2,1 %, à 5,25 centimes d’euro.récurrent s’élève à 875,3 millions d’euros (marge de 20,6 %) et l’EBIT récurrent à 382,7 millions d’euros (marge de 9 %), stable par rapport à l’année précédente.TAP Air Portugal disposait, au 31 décembre 2024, d’une liquidité de 651,6 millions d’euros. Ce montant n’inclut pas les 343 millions d’euros versés le 17 janvier 2025 par l’actionnaire. LeLe Luís Rodrigues , a déclaré : «. » Il souligne également que 2025 sera «» avec pour objectif de transformer la compagnie en une entreprise «».