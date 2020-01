TAP Air Portugal : vol entre Lisbonne et Saint-Jacques-de-Compostelle dès juin 2020

TAP Air Portugal effectuera deux vols par jour entre Lisbonne et Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du 5 juin 2020. Les billets sont déjà disponibles à la vente.



Les vols seront opérés par des avions ATR 72, d'une capacité de 70 passagers.



Les départs de Lisbonne vers Saint-Jacques-de-Compostelle ont lieu tous les jours à 8h30 et 14h05, et atterissent dans la ville de Galice à 11h05 et 16h40 (heure locale).



Les vols décollent de Saint-Jacques-de-Compostelle à 11h45 et 17h20 et arrivent à l'aéroport Humberto Delgado à 12h10 et 17h45 (heure locale).