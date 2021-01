TUI AG : feu vert de la Commission Européenne à la recapitalisation de 1,25 mds €

La crise liée à l'épidémie de covid-19 a grandement fragilisé le groupe allemand.



"Malgré les mesures de soutien de trésorerie déjà accordées à TUI par l'Allemagne en mars et en août 2020 (dans le cadre des régimes SA.59433, SA.56814 et SA.56863, modifié par le régime SA.58021), la baisse significative de la demande de voyages et les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus continuent de détériorer la situation financière du groupe. Aussi TUI est-elle aujourd'hui confrontée à un risque de défaillance et d'insolvabilité." poursuit la commission.



La recapitalisation de 1,25 milliard d'euros comporte :



- une participation tacite de 420 millions d'euros convertible en fonds propres de TUI;



- une participation tacite non convertible d'un montant maximum de 680 millions d'euros (dont 400 millions d'euros ne seront versés que si les 400 millions d'euros envisagés dans le cadre des mesures de garantie ne sont pas fournis par les Länder ou le gouvernement fédéral);



- et 150 millions d'euros d'obligations convertibles avec warrant.