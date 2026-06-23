TUI Cruises baptise le Mein Schiff Flow avec trois marraines

Après son baptême, le Mein Schiff Flow débute sa saison inaugurale en Méditerranée - Photo : TUI Cruises, Fabio Kohler
À Trieste, TUI Cruises a officiellement accueilli le Mein Schiff Flow dans sa flotte, à l'issue d'une cérémonie qui se voulait aussi spectaculaire qu'immersive.
La compagnie germano-américaine, coentreprise entre TUI AG et Royal Caribbean Group, a choisi d'innover jusque dans le baptême de son nouveau navire.
Pour la première fois, trois femmes - Julia, Annabelle et Karin - ont partagé le rôle de marraine.
Toutes trois représentent des clientes de la compagnie et incarnent, selon TUI Cruises, "la diversité des histoires qui unissent les passagers à la flotte Mein Schiff".
La compagnie germano-américaine, coentreprise entre TUI AG et Royal Caribbean Group, a choisi d'innover jusque dans le baptême de son nouveau navire.
Pour la première fois, trois femmes - Julia, Annabelle et Karin - ont partagé le rôle de marraine.
Toutes trois représentent des clientes de la compagnie et incarnent, selon TUI Cruises, "la diversité des histoires qui unissent les passagers à la flotte Mein Schiff".
Un navire transformé en scène géante
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Le point d'orgue de la soirée est intervenu après le dîner de gala avec une mise en scène d'une vingtaine de minutes mobilisant plusieurs lieux emblématiques du navire.
De la piscine à l'Agora, en passant par le théâtre, la passerelle et la proue, l'ensemble du Mein Schiff Flow est devenu une immense scène où musique, jeux d'eau, effets lumineux et acrobaties se sont succédé.
« Le baptême d'un nouveau navire est toujours un moment particulier, rempli d'émotion, de fierté et d'enthousiasme. Avec le Mein Schiff Flow, nous poursuivons notre vision d'une croisière plus libre, faite de rencontres et d'un rythme de voyage choisi par chacun », a déclaré Wybcke Meier, directrice générale de TUI Cruises.
De la piscine à l'Agora, en passant par le théâtre, la passerelle et la proue, l'ensemble du Mein Schiff Flow est devenu une immense scène où musique, jeux d'eau, effets lumineux et acrobaties se sont succédé.
« Le baptême d'un nouveau navire est toujours un moment particulier, rempli d'émotion, de fierté et d'enthousiasme. Avec le Mein Schiff Flow, nous poursuivons notre vision d'une croisière plus libre, faite de rencontres et d'un rythme de voyage choisi par chacun », a déclaré Wybcke Meier, directrice générale de TUI Cruises.
Première saison en Méditerranée
Après son baptême, le Mein Schiff Flow débute sa saison inaugurale en Méditerranée avant de rejoindre l'Allemagne du Nord pour la saison hivernale.
Navire jumeau du Mein Schiff Relax, il reprend les codes de la classe InTUItion avec de vastes espaces ouverts, de nouvelles zones de détente et une conception privilégiant la fluidité de circulation à bord.
Il s'agit du dixième navire exploité sous la marque Mein Schiff, tandis que TUI Cruises exploite également les cinq navires de la marque Hapag-Lloyd Cruises.
Navire jumeau du Mein Schiff Relax, il reprend les codes de la classe InTUItion avec de vastes espaces ouverts, de nouvelles zones de détente et une conception privilégiant la fluidité de circulation à bord.
Il s'agit du dixième navire exploité sous la marque Mein Schiff, tandis que TUI Cruises exploite également les cinq navires de la marque Hapag-Lloyd Cruises.