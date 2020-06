TUI France : le CSE et les syndicats appellent à un rassemblement le 7 juillet devant le siège

Et pour marquer le coup, le CSE et les syndicats vont organiser un grand rassemblement devant le siège de TUI France à Levallois-Perret le 7 juillet 2020, entre 11h et 13h, et devant les locaux lyonnais de l'entreprise le 9 juillet 2020.



"J'espère que vous serez nombreux à être présents. Nous allons essayer de mobiliser les centrales syndicales, la presse nationale, les hommes politiques... Et si Elie Bruyninckx (CEO de la Western Region, ndlr) ne souhaite pas négocier avec nous, nous irons aussi en Belgique avec une délégation et tous ceux qui voudront venir. Tous les déplacements seront pris en charge", précise Lazare Razkallah.



Ce dernier est également revenu au cours de l'AG, sur le rendez-vous que le CSE a eu au Ministère de l'économie, jeudi 25 juin 2020.



Le secrétaire du CSE a notamment appris que "TUI France n'a jamais déposé une demande de Prêt garanti par l'Etat ", et qu' "une petite centaine de millions " auraient été octroyés à la filiale française suite à l'obtention des 1,8 milliard d'euros de prêts garantis par l'Etat Allemand.



Contacté par nos soins, un porte-parole de la direction nous a répondus : "nous sommes en train de négocier une aide avec l'Etat conditionnée au soutien de l'actionnaire qui s'est concrétisé par l'accord sur le plan de restructuration par le Groupe. Depuis cet accord, les discussions avec l'Etat ont repris .



Par ailleurs, la direction précise : "Nous n'avons pas touché 100 M€, en revanche le groupe continue de soutenir sa filiale pour les besoins de trésorerie au jour le jour. TUI France est en contact régulier avec les services du gouvernement, en particulier Bercy".



Prochain rendez-vous pour les représentants du personnel : le 6 juillet, au Ministère du travail...