TUI France : le CSE n'a toujours pas rendu d'avis

Une dernière réunion extraordinaire du Comité Social et Economque (CSE) s’est tenue le jeudi 05 novembre 2020 dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de TUI France à la demande de la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Objectif : permettre au CSE de rendre un avis sur le livre 1.



Pour rappel le CSE de TUI France n'avait pas rendu d'avis lors du dernier CSE du vendredi 23 octobre 2020. Faute d'avis, ce dernier est réputé négatif.



Pour Lazare Razkallah, secrétaire du CSE " la Direccte a demandé cette nouvelle réunion pour se couvrir dans le cas où le CSE viendrait contester l'homologation du plan. Ce CSE est organisé dans l'unique but de récolter notre avis ".



Le représentant du personnel a déjà fait savoir que la validation du plan en l'état serait contestée en référé.



Et ce jeudi 5 novembre, une nouvelle fois aucun avis n'a été rendu. " En lieu et place de l'avis nous avons lu une longue résolution. Nous allons écrire une nouvelle fois de plus à la Direccte " ajoute le secrétaire général du CSE. "Nous avons demandé des précisions sur le projet de reprise des agences : le nombre de salariés repris, le calendrier, une expertise économique et sociale, des questions sur le calcul l'indemnité de licenciement.... tout ça est une nouvelle fois resté sans réponse".



La direction souligne quant à elle, que l'avis rendu concerne le Livre 1 à savoir les mesures d'accompagnement, les conditions de départ... et non le livre 2 dédié au projet d'entreprise et à la fermeture des agences.



TUI France ajoute par ailleurs que cette dernière réunion du CSE marque la fin de quatre mois d’un processus d’information-consultation sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).