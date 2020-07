TUI France : les salariés mobilisés contre le PSE sont dans la rue ! (vidéo)

" Il n'y a pas d'issue. 583 personnes vont être licenciées, les agences fermeront ou seront cédées au 1er décembre... La bataille c'est aujourd'hui, " appelait Lazare Razkallah, secrétaire du CSE (Comité social économique) lors d'une précédente assemblée générale.



Et l'appel du représentant du personnel a bel et bien été entendu par les salariés.



Ce mardi 7 juillet 2020, au matin, 150 personnes étaient présentes pour protester contre le PSE et soutenir les salariés concernés par cette vague de licenciements.



Alors que Lazare Razkallah appelait à " renverser la table ", la direction aura pu constater que le mécontentement est bien réel et que certains n'ont pas envie de voir TUI France réduit à sa portion congrue.